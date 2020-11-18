Москва, , 12:30 — REGNUM Автотранспорт и автомобильные дороги являются сферой, которая всегда будет востребована в России. Об этом заявил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

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«У нас есть вид транспорта, который востребован всегда: это автотранспорт. Здесь указом президента поставлена задача выровнять условия в стране», — сказал Цыденов.

По его словам, показатели, поставленные для достижения к 2024 году, не изменились: «Они доведены до каждого субъекта».

Цыденов отметил, что нормативное состояние дорог введено отдельным пунктом оценки качества работы губернатора: «Выравнивание дорожной инфраструктуры будет обеспечено. Дорожный фонд сформирован, ресурсы тоже, теперь — работа за каждым регионом».