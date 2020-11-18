Уфа, , 12:32 — REGNUM Географию несырьевого экспорта расширила Башкирии в текущем году еще на 10 стран. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Минэкономразвития и инвестиционной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году предприятия Башкирии начали поставки товаров несырьевого неэнергетического экспорта еще в 10 новых стран: Шри-Ланку, Марокко, Уругвай, Гватемалу, Гондурас, Эквадор, Мьянму, Сирию, Венесуэлу и Иорданию. Эта работа проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Министр экономического развития и инвестиционной̆ политики Башкирии Рустама Муратова сообщил, что руководству региона очень важно, чтобы республика была представлена на международной̆ арене не только рудами и нефтью, но и другими продуктами, произведенными в ней. Так, в 2020 году Башкирия увеличила сумму экспорта подсолнечного масла почти на $25 млн до $41,5 млн.

Отмечается, что в 2020 году Башкирия начала поставлять за рубеж новые виды товаров: лиственную клееную фанеры из специфических пород (объем эскорта составил $4,671 млн), бутилен и его изомеры ($1,143 млн), кумол ($2,737 млн), промышленные неэлектрические печи ($380 тыс.), рапс с низким содержанием эруковой кислоты ($495 тыс.) и др.

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