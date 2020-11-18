Москва, , 12:22 — REGNUM Когда страна развивается, то нормально, если у нее возникает дефицит бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который в интервью телеканалу РБК призвал «не соблазняться на предложения о росте дефицита».

«Когда страна развивается, то любое правительство пытается стимулировать экономику за счет увеличения дефицита. Это нормальная политика, — сказал Хазин. — Отказ от этой политики — вспомните Румынию 1980-х годов, которая отдала все западные долги, но ее экономика в результате рухнула. В результате у Чаушеску начались серьёзные проблемы. Известно, чем закончившиеся. Это не работает. Когда человек болеет, ему надо не кровь пускать, а кормить или ставить капельницу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин объяснил, что в России министерство экономического развития стало де-факто департаментом Минфина РФ.

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