Москва, , 12:17 — REGNUM Либеральная модель российской экономики запрещает России иметь экономическую стратегию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что власти РФ готовились к снижению цен на нефть, но не могли предположить закрытия целых секторов экономики из-за пандемии.

Михаил Хазин «Силуанов вообще не имеет отношения к стратегии. Он бухгалтер. А стратегией должны заниматься другие люди. Но либеральная модель нашей экономики запрещает России иметь экономическую стратегию. На протяжении многих лет на пост министра экономики назначался заместитель министра финансов. В результате министерство экономического развития де-факто стало департаментом Минфина. Значит, нужно создавать новое министерство и поручить ему заниматься стратегией. А для того, чтобы у Минфина не было иллюзий, надо назначить министра экономического развития вице-премьером и подчинить ему министра финансов».

Напомним, что в интервью телеканалу РБК Силуанов заявил, что «мы готовились к снижению цен на нефть, но здесь наложилось одно на другое».