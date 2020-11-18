Москва, , 12:08 — REGNUM «Российские железные дороги» снизили стоимость проезда для поддержки пассажиров. Об этом 18 ноября заявил глава РЖД Олег Белозёров на форуме «Транспортная неделя — 2020».

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"Мы снизили стоимость проезда для пассажиров, даже не для того, чтобы стимулировать, а чтобы поддержать наших любимых пассажиров», — сказал он.

По словам Белозёрова, во время пандемии у железнодорожников имеются преимущества перед другими видами транспорта.