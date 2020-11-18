Москва, , 12:04 — REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов по-прежнему способствует своей политикой оттоку капитала из страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова министра о том, что если бы бюджет не накопил «запас прочности», сейчас принимать решения «с точки зрения реагирования такими большими финансовыми вложениями» было бы непросто.

Михаил Хазин «Правительство накопило триллионы, но их недостаточно для того, чтобы компенсировать людям то, что они недополучили из-за спада экономики. Иными словами, во время болезни, экономического спада правительство занималось кровопусканием. А те деньги, которые Центральный банк дал банкам, по большей части перешли в доллары и были выведены из экономики, и отток капитала увеличился в два раза. То есть, иначе говоря, мы видим, что Силуанов разными псевдоумными словами пытается прикрыть ускорение оттока капитала из России. Напоминаю, что именно Силуанов включил в антикризисный план правительства пункт о либерализации валютного контроля. Как он занимался ускорением оттока капитала из России, так он и продолжает этим заниматься».

Напомним, что в интервью телеканалу РБК Силуанов, рассуждая об экономическом состоянии РФ, заявил, что «нужно всегда держать порох сухим, что называется, и иметь паровоз на запасном пути».