Москва, 18 ноября 2020, 11:58 — REGNUM В России стоят новые акценты в задачах по работе пассажирского транспорта, сообщил 18 ноября и.о. министра транспорта Александр Нерадько на форуме «Транспортная неделя — 2020».
Следите за развитием событий в трансляции: «Мишустин на форуме «Транспорт России» — все новости»
Он рассказал, что в городах необходимо заменить около трети подвижного состава, на 85% улучшить качество дорожного покрытия, требуется новое качество обслуживания в аэропортах.
«Все эти показатели должны улучшить качество жизни», — уверен Нерадько.