Киев, , 12:00 — REGNUM Китайские компании Skyrizon и Xinwei Technology намерены через суд взыскать с Украины $3,5 млрд. Об этом сообщила 17 ноября пресс-служба бизнес-группа DCH, которая сотрудничает с данными компаниями.

Китайские инвесторы купили определённое количество акций украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич», однако не могут продать их из-за арестов счетов предприятия.

Представители китайской стороны обвинили Украину в «экспроприации» их инвестиций и намерены через суд вернуть свои $3,5 млрд.

Отмечается, что интересы китайских компаний в суде будут представлять фирмы WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird, а консультантом по украинскому законодательству станет фирма Arzinger.

Напомним, попытки Китая купить «Мотор Сич» подверглись критике со стороны США. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна обеспокоена попытками КНР купить украинский завод.

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