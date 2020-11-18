Москва, , 11:55 — REGNUM В течении ближайших трёх лет Москва будет прибегать к заимствованию средств. Об этом 18 ноября рассказала руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Программа государственных внутренних заимствований Москвы предусматривает возможность привлечения заимствований. Наибольший объем заимствований в 396 млрд рублей приходится на 2021 год, далее объем заимствований будет снижаться», — сказала Зяббарова.

Что касается дефицита столичного бюджета на 2021 год и плановый период, то его размер планируется постепенно снижать. Согласно заложенным в документе показателям, в 2021 году он составит 510 млрд рублей, в 2022 году — 340,6 млрд рублей и 183,4 млрд рублей в 2023 году.

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