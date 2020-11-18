Москва, , 11:51 — REGNUM На сегодняшний день транспортная сфера имеет массу нерешённых задач, о которых уведомили нового главу Минтранса РФ Виталия Савельева. Об этом в ходе форума «Транспортная неделя-2020» заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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«Ещё одно впечатление — масштабы задач перед транспортным комплексом. В пятницу мы с Евгением Дитрихом брифинговали Виталия Савельева, нового министра [транспорта]. Он знает отрасль и состояние дел достаточно глубоко. Он сначала взял листочек, но я сказал — «бери больше». В итоге у него были семь листов, исписанных мелким почерком. Это мы подсветили только самые основные проблемы 2020 и 2021 года», — сказал Белоусов.

Он напомнил, что у строителей есть шутка, «в которой есть доля шутки»: «Если брать качество, скорость и дешевизну, то выберите два пункта из трёх». На транспорте есть четыре позиции: доступность, безопасность, скорость и цена. Искусство в том, чтобы найти правильный баланс. На сегодня на первый план выходит вопрос доступности, потому что целые регионы и их развитие сдерживается неразвитостью транспортной сети. Второй вопрос — вопрос скорости. У нас пассажир едет от Москвы до побережья Чёрного моря иногда более 30 часов — это большая проблема, так быть не должно. Но это вопросы инерционные, очень длительные, и мы их будем решать».