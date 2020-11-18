Москва, 18 ноября 2020, 11:41 — REGNUM В России создаётся система эффективного использования транспортных коридоров, заявил 18 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020».
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Глава правительства считает, что эта система позволит повысить доходы от экспорта и транзита грузов. По его мнению, самыми важными транспортными коридорами для нашей страны являются «Европа — Западный Китай», «Север — Юг», Севморпуть, Транссиб и БАМ.
«Некоторые участки на них уже действуют», — сказал Мишустин.
Он добавил, что это лишь часть проектов в данной сфере.