Москва, , 11:41 — REGNUM В России создаётся система эффективного использования транспортных коридоров, заявил 18 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020».

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Глава правительства считает, что эта система позволит повысить доходы от экспорта и транзита грузов. По его мнению, самыми важными транспортными коридорами для нашей страны являются «Европа — Западный Китай», «Север — Юг», Севморпуть, Транссиб и БАМ.

«Некоторые участки на них уже действуют», — сказал Мишустин.

Он добавил, что это лишь часть проектов в данной сфере.