Москва, , 11:32 — REGNUM На оказание социальной помощи жителям Москвы в проекте бюджета города на 2021 го заложено 529 млрд рублей. Такие цифры 18 ноября озвучила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Важнейшей задачей в условиях преодоления последствий пандемии является социальная поддержка жителей города. Она будет осуществляться, в том числе в виде адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальной поддержки гражданам, потерявшим работу, выплат малообеспеченным семьям с детьми и других формах. Всего на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и немонетизированной форме в бюджете на 2021 год предусмотрено 529 млрд рублей, по сравнению с текущим годом расходы увеличиваются на 6,0%», — рассказала Зяббарова.

При этом объем ассигнований на денежные выплаты — 290,5 млрд рублей. Эти средства позволят провести индексацию пособий и компенсационных выплат семьям с детьми, и гражданам старшего поколения, инвалидам на уровне выше инфляции на 3,7%. Объем ассигнований на натуральные льготы — 239,0 млрд рублей.

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