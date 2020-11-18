Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону намерена оказать поддержку перевозчикам, из-за пандемии оказавшимся в непростых условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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В настоящее время «прорабатывается вопрос продления оплаты лизинговых платежей на полгода с погашением процентной ставки за этот период перед лизинговыми компаниями». Такая мера поддержки, считают власти, мотивирует перевозчиков в том числе на активную работу.

Ростовские транспортные компании имеют в лизинге 443 автобуса, выходящих на линии. Из-за угрозы распространения коронавируса и введённых ограничительным мер пассажиропоток на транспорте и доходы перевозчиков сократились до рекордно низких отметок. Из-за образовавшихся долгов перед лизинговыми компаниями один из кредиторов — «Лизинговое агентство» — пригрозил изъять более 200 единиц транспорта.