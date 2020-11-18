Москва, , 11:25 — REGNUM В транспортной отрасли России реализуются масштабные проекты, заявил 18 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020».

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«Развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые реализуются в последние годы. Это, в первую очередь, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нём участвуют 83 субъекта РФ, 105 городов. На государственную программу развития транспортной системы в бюджете этого года было предусмотрено более триллиона рублей», — сказал глава правительства во время приветственного слова.

Он добавил, что дополнительные 100 млрд рублей правительство также направило на опережающее развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.