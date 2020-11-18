Магадан, Магаданская область, , 11:31 — REGNUM Рыбопромышленники Магаданской области заявили, что красная икра в этом году подорожала на треть по сравнению с 2019 годом (по 2,5−3 тыс. за кг). Путина-2020 оказалась провальной — рыбы было очень мало. Без красной рыбы, а соответственно икры, остался весь Дальний Восток. Наука это объясняет «климатическими изменениями».

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Подходы горбуши и лососёвых были значительно ниже, чем ожидалось. Поэтому икры заготовили в несколько раз меньше запланированного. Центральные регионы страны получат деликатес не в привычных объёмах и по очень высокой цене.

Икру готовят к отправке самолётом из Магадана в Москву — партия невелика.

«Икра подорожала процентов на 25. И сейчас она стоит где-то 4200−4500 рублей за килограмм. Наверное, будет ещё расти к Новому году. Потому что икры мало. В этом году мы практически не отправляем икру, у нас было несколько отправок. Оптовая цена в Магадане практически процентов на 25 ниже рыночной», — рассказал «Вести Магадан» директор рыбоперерабатывающего предприятия Денис Розенко.

Самую дешевую икру в Магадане продают в уличных павильонах — 1900 рублей за 500 гр.

По мнению руководителя «МагаданНИРО» Максима Горохова, аномально тёплые температуры в местах нагула горбуши могли привести к гибели планктона, которым она питается.

Прогнозы учёных на подходы лосося на 2021 год осторожны, но все же оптимистичны — путина должна быть более успешной. Если, конечно, снова не вмешаются погодные факторы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме путина завершилась 20 сентября, на десять дней раньше срока из-за слабого подхода лососей. Прогноз был — около 10 тыс. тонн, удалось выловить около 5,4 тыс. тонн. Прогноз по подходу горбуши в 6,2 тыс. тонн не оправдался, вылов составил 2,2 тыс. тонн. Всеми видами рыболовства добыто 55% от прогноза разрешенного вылова.