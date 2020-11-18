Москва, , 11:25 — REGNUM Законопроект об отсрочке начисления пени за несвоевременную оплату налога на имущество подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Речь идет о поправках в Налоговый кодекс. Мы считаем возможным дать отсрочку на начисление пени за вовремя неуплаченный налог на имущество», — сказал Миронов.

По мнению авторов инициативы, на фоне пандемии коронавируса гражданам необходимо на 10 месяцев отсрочить начисление пени.

Законопроект направлен на получение отзыва в правительство РФ.