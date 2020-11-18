Москва, , 11:23 — REGNUM В рамках мер «по предупреждению банкротства» принято решение продать АО «Роскосмосбанк». Весь пакет в 100% акций будет реализован до мая 2021 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сообщение «Агентства по страхованию вкладов».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Покупателем акций у госкорпорации «Роскосмос» будет банк из списка системно значимых, который полностью подконтролен государству — ПАО «Промсвязьбанк», ранее принадлежавший братьями Ананьевым. На сегодня создатели актива проходят фигурантами уголовного дела и заочно арестованы судом.

Подробности сделки пока неизвестны, кроме того, что её планируется провести до 1 мая 2021 года. Также предстоит реорганизация «Роскосмосбанка» — он вольётся в структуру покупателя.

ПАО «Промсвязьбанк» после покупки и до реорганизации будет участвовать в реализации мер по предупреждению банкротства, как инвестор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Роскосмосбанк» был создан в 2019 году на базе санированного «Фондсервисбанка», работавшего с 1994 года. Санация началась в апреле 2015 года, а в 2018 году санатором вместо «Новикомбанка» стал Роскосмос. Планировалось, что новый банк будет основным для ракетно-космической отрасли России.