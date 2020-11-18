Сухум, , 12:11 — REGNUM Электроэнергетика в Абхазии находится в «аварийном состоянии», и для ее восстановления нужны средства, поэтому в республике придется поднимать тарифы на электроэнергию. Об этом, как передает агентство «Апсныпресс», 17 ноября заявил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции.

«Нам необходимо ее восстановить. Для этого нужны деньги. Мы должны к этой проблеме подойти спокойно, без эмоций. В этой теме не должно быть людей, которые в этом не разбираются, а хотят на этом нажить политический капитал», — сказал Бжания.

Он отметил, что действующий тариф для населения 40 копеек за кВт·ч не поднимали на протяжении нескольких лет. Также Бжания указал на наличие долгов за электроэнергию. Население в общей сложности задолжало энергетикам около 1,8 млрд рублей.

Стоит отметить, что в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии. Энергетики это связывают с большим количеством «ферм» по добыче криптовалюты. Бжания ранее заявил, что значительную помощь республике в восполнении недостатка электроэнергии оказывает Россия.

Читайте ранее в этом сюжете: Абхазия не справится с дефицитом электроэнергии без помощи России – Бжания