Москва, , 11:14 — REGNUM Текила может исчезнуть с рынков России и других стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Проблемы с поставками этого алкогольного напитка могут возникнуть из-за нового технического регламента, который ограничивает содержание метанола в спиртных напитках. Об этом 18 ноября сообщает газета «Ведомости».

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Как пояснил директор по корпоративным отношениям «Diageo Восточная Европа» Дмитрий Петров, в документе прописано, что в пересчёте на безводный спирт содержание метанола в спиртных напитках должно быть не более 0,05%. При этом, согласно стандарту Мексики, на основании которого производится текила, допустимый уровень содержания метанола в ней варьируется от 0,03 до 0,3%. Из-за этого несоответствия могут возникнуть проблемы с продажей текилы в России и странах ЕАЭС.

Издание отмечает, что власти Мексики уже обратились к России с просьбой скорректировать документ. Так, в письме посла Мексики Нормы Пенсадо на имя российского вице-премьера Алексея Оверчука предлагается включить в техрегламент понятия текилы и мескаля. Это позволит избежать их исчезновения с рынков стран союза после вступления технического регламента в силу.

В настоящее время письмо находится на рассмотрении.

Представитель Оверчука напомнил, что члены совета Евразийской экономической комиссии согласились перенести срок вступления в силу технического регламента на год — до 1 января 2022 года. Он добавил, что российской стороне поручено внести проект изменений в документ до 30 апреля 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, с марта по июль 2020 года в России продажи алкоголя сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Этот показатель в розничной торговле составил 13%, а в общепите падение продаж достигло 55%. Согласно исследованию, проведённому оператором фискальных данных «Такском», самое большое снижение спроса пришлось на игристые вина — их продажи упали на 30%. На 13% сократился спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски.