Москва, 18 ноября 2020, 11:13 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 ноября назвал наиболее масштабные транспортные проекты, реализуемые в России.
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«Среди самых масштабных проектов последнего времени — Крымский мост», — сказал Мишустин на форуме «Транспортная неделя 2020».
Также он отметил федеральную трассу М-11, запуска по Севморпути ледокола «Арктика», запуск трассы «Таврида» и участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).