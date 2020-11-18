История вопроса

Дороги прочно вошли в фольклор населения в качестве одной из бед России. Система российских автодорог включает в себя дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения, и её деятельность контролируется органами власти того или иного уровня, в соответствии с законодательством. Протяженность дорог за последние десять лет практически удвоилась, однако критики заявляют, что рост произошёл в основном за счет включения в статистику дорог во дворах. Между тем транспортной стратегией России до 2030 года общая протяжённость дорожной сети автодорог страны при инновационном развитии экономики должна увеличиться в полтора раза и достигнуть 1,7 млн км.