Москва, , 11:13 — REGNUM В проекте бюджета Москвы на 2021 год и плановый период большое внимание уделяется вопросам здравоохранения. Об этом 18 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Особый акцент на здравоохранении. В 2021 году предлагается направить 447,1 млрд рублей. С учетом средств фонда обязательного медицинского страхования общий объем расходов на здравоохранение в следующем году превысит 740 млрд рублей — это самая крупная среди всех государственных программ города в 2021 году», — сказала Зяббарова.

По её словам, ключевой задачей московского здравоохранения в 2021 году будет оставаться поддержание достигнутого уровня доступности и качества медицинской помощи по приоритетным направлениям, а также продолжение борьбы с пандемией COVID-19, включая проведение массовой бесплатной вакцинации населения. При этом сохранится охват населения другими профилактическими прививками.

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