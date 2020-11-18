Кызыл, , 11:07 — REGNUM В комитете Верховного хурала Тувы по бюджету, налогам, экономике и предпринимательству в трёх чтениях поддержали законопроект о продлении налоговых каникул по упрощенной и патентной системам налогообложения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Согласно документу, до 1 января 2024 года предлагается продлить действие нулевой ставки для впервые зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей. Это касается деятельности в производственной, социальной, научной отраслях, а также в сфере оказания бытовых услуг населению.

«Также изменения вносятся в части расширения перечня объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости объектов», — добавили в парламенте.

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