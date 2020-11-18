Ташкент, , 11:06 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года компания UzAuto Motors задолжала 582,6 млрд тенге ($56,1 млн) в государственный бюджет Узбекистана. Это следует из заключения Счетной платы республики к проекту закона о государственном бюджете на 2021 год.

Задолженность сформировалась за счет неуплаты сборов в размере 3% от стоимости автомобиля в республиканский дорожный фонд. В Счетном комитете напомнили, что сбор введен с 1 октября 2019 года.

Автопроизводители в системе «Узавтосаноат» («Узавтопром») не уплатили этот сбор. Счетная палата предложила пересмотреть льготу по уплате сборов для автопроизводителей в структуре «Узавтосаноат».

Напомним, автопроизводители в Узбекистане с 1 октября 2019 года стали уплачивать сбор в размере 3% от стоимости нового автомобиля.

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