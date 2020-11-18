Ростов-на-Дону, 18 ноября 2020, 11:01 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал документ, разрешающий застройку высотными домами участок в центре города-миллионника.
В частности, постановление разрешает ООО «ГПЗ-Строй» подготовить проект планировки и межевания территории в границах улицы Лермонтовской — переулка Университетского — улицы Красноармейской — проспекта Соколова. Согласно документу, средняя этажность существующих на участке построек составляет 3,6. Застройщик намерен возвести дома средней этажности 18,94.
Численность населения нового жилого комплекса, согласно документу, составит 1 тыс. 322 человека.