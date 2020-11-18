Москва, , 10:59 — REGNUM Поступления в бюджет Москвы от предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2021 году запланированы на уровне 5%. Об этом 18 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Основная часть этих налогоплательщиков осуществляет деятельность в сфере услуг, транспорта, розничной и оптовой торговле, общественном питания — то есть в отраслях экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии. Чтобы минимизировать влияние пандемии на малый и средний бизнес были приняты меры поддержки, предусматривающие возможность получения освобождения или отсрочки по уплате налогов, торгового сбора, платежей за пользование городским имуществом.

«Прогнозируется, что рост поступлений по специальным налоговым режимам в ближайшие 3 года вернется к прежним темпам и составит в среднем около 13% в год», — сказала Зяббарова.

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