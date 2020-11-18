Москва, , 10:50 — REGNUM Промышленное производство в России продолжает испытывать трудности, и пока ситуация только усугубляется, несмотря на локальные проблески оптимизма, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В октябре промпроизводство упало на 5,9% в годовом сопоставлении. В сентябре, для сравнения, показатель падал на 3,6% г/г, согласно пересмотренным данным, но первоначальная сентябрьская оценка демонстрировала провал на 5%.

В месячном сопоставлении промпроизводство выросло на 3,8%. Чисто математически можно себе это представить в виде формул, вот только математический подход не даст понимания, за счет чего образовался локальный прирост, которого не видно в годовой цифре. Тем более, что та же статистика демонстрирует спад показателя на 3,1% за январь-октябрь 2020 года.

В компонентах отчета по промпроизводству за десять месяцев видно, что существенно провалились параметры добычи энергоресурсов: нефти — на 8,1%, газа — на 8,2%, угля — на 9,7%. Зато вырос объем производства автомобилей, мяса (+11,4%), подсолнечного масла (+10%), пива, молока.

Официальный прогноз предполагает, что по итогам года промпроизводство упадет на 3,5%. По сравнению с сегодняшней цифрой есть надежда, похоже, только на календарный фактор, который «вытянет» итоговые значения, но по факту это ничего не изменит — производство в России в 2020 году пострадало более чем значительно», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, промышленное производство в России в октябре выросло на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — сократилось на 5,9%.

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