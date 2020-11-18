Москва, , 10:44 — REGNUM В 2019 году расходы целого ряда российских министерств и ведомств на информационные технологии существенно выросли. Об этом свидетельствуют результаты проверки трат на IT, проведённой Счётной палатой.

Так, например, Росгвардия увеличила свой IT-бюджет в 2019 году более чем в полтора раза — до 4,5 млрд рублей, израсходовав при этом 93%. Такое же рост трат на эту сферу отмечен и у Министерства внутренних дел РФ — до 10 млрд рублей.

В три раза за год увеличился бюджет на IT Генпрокуратуры — почти до 8,5 млрд рублей. Аудиторы недоумевают, чем вызван такой резкий рост IT-расходов в главном надзорном ведомстве страны.

В Минэкономики РФ отмечен четырёхкратный рост расходов — до 1,7 млрд рублей. Росалкогольрегулирование увеличило бюджет на IT в 2019 году до 790 млн рублей — почти в пять раз против 150−200 млн в 2016—2018 годах.

При этом самый большой скачок расходов произошёл у Минобрнауки РФ. Так, если прежнее Минобрнауки, существовавшее до 2018 года, в среднем в 2014 — 2018 годах тратило на IT ежегодно порядка 120−140 млн рублей. То IT-бюджеты образованных на его базе двух новых министерств — Минпросвещения и нового Минобрнауки, составили в 2019 году более 1,1 млрд и более 550 млн соответственно, то есть суммарно примерно в 11−12 раз больше, чем у старого министерства.

«На что ушли эти суммы?» — задаются вопросом авторы экспертной записки.

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«Наличие многолетнего временного ряда по IT-бюджетам в разрезе отдельных ведомств позволяет выявить аномалии в профиле ИТ-расходов ведомств, что, в свою очередь, может послужить стимулом для специальных исследований», — говорится в экспертной записке Счётной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата России выявила нарушения при использовании бюджетных средств в 2020 году на общую сумму около 50 млрд рублей. Всего с начала текущего года было проведено 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом. Представлено 131 представление Счётной палаты по нарушениям министерств и ведомств.

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