Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чувашии по итогам января — октября доходы муниципальных образований уменьшились, расходы — возросли. Такие данные приводит республиканское министерство финансов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, за десять месяцев в консолидированные бюджеты районов и городов поступило 21 284,4 млн рублей доходов, в том числе собственные (налоговые и неналоговые) доходы составили в сумме 6193,8 млн рублей, что на 4,3% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Из них налоговые доходы возросли на 1,4%, неналоговые поступления упали на 23,3%, составив соответственно 5047,9 млн и 1145,9 млн рублей.

Собственные поступления увеличили 13 муниципалитетов, наибольший рост обеспечили Яльчикский район (+8,1%), Порецкий и Шумерлинский районы (+4,5%). В остальных 13 муниципальных образованиях собственные доходы сократились, более всего — в городах Канаш (-15,4%), Шумерля (-14,2%) и Ядринском районе (-10,8%).

Объём безвозмездных поступлений в январе — октябре текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним уровнем возрос на 11,6% и достиг 16 847,3 млн рублей.

Расходы консолидированных бюджетов районов и округов составили 22 955,3 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2019 года на 6,1%. Бюджеты исполнены в целом с дефицитом в сумме 1670,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют продлить льготы по упрощённой системе налогообложения, введённые в условиях пандемии. В результате в 2021 году выпадающие бюджетные доходы оцениваются в 77 млн рублей. Также в республике продлят налоговые каникулы для начинающих бизнесменов.

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