Москва, , 10:39 — REGNUM Рубль продолжает падать в цене, поэтому инвестировать в него «в долгую» представляется малоэффективным. Об этом 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева (Россия). Так она прокомментировала прогноз аналитиков банка Goldman Sachs, которые предположили что рубль в 2021 году станет лучшей валютой по доходности.

«Этот прогноз может сбыться, но только в том случае, если мы говорим об инвестициях в рубль в краткосрочной перспективе, — пояснила Кошелева. — Так как волатильность валюты высокая, то, покупая и продавая ее в нужный момент, можно действительно получить высокую прибыль. Но, рассматривая российскую валюту в долгосрочной перспективе, мы видим, что рубль продолжает падать в цене, поэтому инвестировать в него в долгую кажется малоэффективным».

По ее словам, на курс рубля в 2021 году по-прежнему будут влиять цены на нефть, ситуация с коронавирусом, а также стоимость доллара.

«Появление вакцины, безусловно, отразится как на долларе, так и на курсе рубля, но все это также стоит рассматривать в долгосрочной перспективе, поскольку распространение вакцины займет немало времени», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алла Дворецкая заявила, что, несмотря на то, что девальвация рубля дает небольшой импульс к росту экономики, проигрывающих от обесценивания национальной валюты РФ всё равно больше.