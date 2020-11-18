Москва, , 10:37 — REGNUM За 9 месяцев 2020 года в России выдали 495,6 тысяч ипотечных кредитов (на 18.8% больше, чем за аналогичный период 2019 года) на 1 358,4 млрд руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября сообщили в Бюро кредитных историй «Эквифакс».

"Средний размер ипотеки увеличился, и по итогам сентября 2020 года составил 2,91 млн руб. (+12.1% к сентябрю 2019 г). Ипотечный портфель по итогам сентября 2020 года достиг 4 197, 5 млрд рублей. Уровень риска ипотечного портфеля сохраняется на стабильно низком уровне. Уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по ипотечным кредитам на конец сентября составляет 1,7%», — пояснили в бюро.

Кроме того, в «Эквифакс» подчеркнули, что средний срок выдаваемых ипотечных кредитов по итогам сентября 2020 года в среднем составляет 196,10 месяцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объём выданной в Москве ипотеки по льготной ставке в 6,5% составил почти 200 млрд рублей.