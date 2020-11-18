Оренбург, , 10:36 — REGNUM Оренбургский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО «Природа» — не смог оспорить административный штраф, вынесенный антимонопольной службой. Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел кассационную жалобу регоператора с просьбой отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, которые подтвердили законность решения Оренбургского УФАС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служб областного ведомства.

Таким образом, кассационная инстанция оставила в силе штрафные санкции в отношении регоператора: 11 479 298 рублей — для юрлица и 30 тыс. рублей — в отношении директора ООО «Природа».

Напомним, УФАС заявило о нарушении «мусорным» оператором закона о защите конкуренции. ООО «Природа» создало препятствия доступу на рынок транспортировки ТКО другим компаниям. Между тем, регоператор должен проводить торги и часть своей работы по транспортировке мусора отдавать другим организациям. В такой ситуации стоимость контракта может быть снижена, что должно повлиять соответствующим образом и на размер тарифа на услугу по вывозу ТКО.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье «мусорный» регоператор оштрафован почти на 11,5 млн рублей