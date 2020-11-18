Москва, , 10:34 — REGNUM Нефть не смогла возобновить подъем на торгах 17 ноября и слегка подешевела по итогам дня, хотя и заметно отошла от минимумов в районе отметки $43 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 18 ноября, на утренних торгах нефть марки Brent демонстрирует символический медвежий уклон, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения. При этом цены продолжают получать поддержку со стороны 100-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит немногим ниже уровня $43.

Отчет API не впечатлил инвесторов, отразив рост запасов сырой нефти в США на 4,2 млн баррелей на прошлой неделе. Во второй половине дня выйдет официальная статистика минэнерго США, которая, по прогнозам, должна указать на увеличение запасов в районе 1,5 млн баррелей. Если показатель окажется выше, это станет фактором в пользу локального отступления фьючерсов до конца торгов.

Впрочем, основное внимание игроков сосредоточено на ОПЕК+. Трейдеры продолжают переваривать итоги встречи министерского мониторингового комитета, который так и не смог прийти к единому решению относительно параметров сделки с января 2021 года, когда добыча должна увеличиться на 2 млн баррелей в день.

Большинство стран на данном этапе поддерживает сохранение условий соглашения без изменений, но основной посыл альянса заключается в том, что страны заняли выжидательную позицию, сославшись на переменчивость рынка.

О том, что надежда на пролонгацию ограничений сохраняется, говорит сдержанная негативная реакция рынка. Трейдеры не торопятся избавляться от фьючерсов, уповая на то, что страны-экспортеры все же примут решение в пользу восстановления рынка и поддержат свои бюджеты.

До конца ноября Brent, вероятно, будет оставаться в подвешенном состоянии, гадая, как поступит ОПЕК+, и вероятность оказания поддержки ценам сохраняется», — пояснил эксперт.

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