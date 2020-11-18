Москва, , 10:32 — REGNUM Проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период сформирован на основании сценария постепенного восстановления экономики города. Об этом 18 ноября сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На предстоящие три года бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы, который предусматривает стабилизацию и дальнейшее постепенное восстановление экономической активности при сохранении низких темпов инфляции», — сказала Зяббарова.

По её словам, проект бюджета обеспечивает приоритетность социальных расходов, безусловное выполнение принятых городом обязательств, значительный рост расходов на здравоохранение и ряд других аспектов.