Москва, , 10:28 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 18 ноября можно допустить возврата рубля к максимумам с октября. После нейтрально-негативного старта с разрывом вверх на 5−10 коп. курс доллара может направиться к отметке в 75,75 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Прорыв этого уровня ознаменует продолжение фазы коррекции по итогам снятия неопределенности с выборами президента США. Для евро этот сценарий предполагает движение к 89,80 руб.

Текущий настрой на рынках, где инвесторы пока больше сосредоточены на новостях об успехах с разработкой вакцин против COVID-19 и ассоциируемым с ними началом возвращения потребительского поведения в нормальное русло, а вместе с ним и мировой экономике создает предпосылки для укрепления нацвалюты.

Несмотря на предостережения о «трудных месяцах» впереди из уст Джо Байдена, глав ЕЦБ и ФРС, которые подкрепляются распространением географии введенных полных или частичных карантинных мер, в том числе уже и на уровне отдельных штатов США, участники рынка предпочитают «опережать» события.

Причина в этом кроется в том числе и в возвращении дискуссий о необходимости рассмотрения нового пакета фискальных мер Конгрессом США, инициированная спикером сената Митчем Макконнеллом, а также комментариях американских монетарных властей, которые подогревают ожидания расширения объема стимулов на декабрьском заседании.

Поддерживает рубль и рынок энергоносителей. Помимо упомянутых выше факторов котировки черного золото удерживают от снижения продолжающиеся переговоры среди членов ОПЕК+ о пересмотре апрельского соглашения об ограничениях нефтедобычи.

Завершившаяся накануне встреча мониторингового комитета без конкретики не смутила участников рынка, поскольку речь не идет об отсутствии компромиссов.

К настоящему моменту фактически появилась договоренность о переносе планового повышения добычи на 1,9 млн барр./сутки с января на апрель, но через месяц возможно больший вес приобретут сценарии отсрочки на шесть месяцев либо даже дополнительное сокращение на один-два квартала.

Все решит состояние рынка: локдауны, спрос в Азии, а также степень возвращения поставок из Ливии. Котировки марки Brent консолидируются выше $43,60, оставляя возможным сценарий новой волны роста к $45−46.

Поддержку рублю оказывает и налоговый период. Экспортеры могут конвертировать валютную выручку в преддверии уплаты на следующей неделе НДС, НДПИ и акцизов.

Сегодня следует отследить выход данных от минэнерго США (данные от API зафиксировали рост запасов сырой нефти на 4,1 млн баррелей, что не повлияло на настроения) в 18:30 по мск. Также может вызвать интерес выступление представителя ФРС Джона Уильямса в 20:15 по мск», — пояснил эксперт.

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