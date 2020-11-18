Москва, , 10:23 — REGNUM В Москве антикризисными мерами поддержки воспользовались 45 тысяч компаний. Об этом 18 ноября сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С марта месяца правительство Москвы и правительство Российской Федерации проводят реализацию масштабных мер по поддержке экономики. Их общий объем для бюджета города превышает 109 млрд рублей. Антикризисную поддержку получили более 45 тысяч компаний», — сказала Зяббарова.

По мнению руководителя департамента финансов города, в столице удалось предотвратить развитие ситуации по более негативному сценарию и сохранить экономический потенциал города. Во второй половине года фиксируется восстановительный рост экономики и поступлений в бюджет города.

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