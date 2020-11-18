Пермь, , 10:20 — REGNUM Пермский бюджет недополучит более 1 млрд рублей от продажи билетов в общественном транспорте. Об этом сообщил на заседании гордумы при обсуждении проекта бюджета на 2021−2023 годы глава Перми Дмитрий Самойлов, сообщает пресс-служба гордумы.

На недочеты и просчеты в рамках проводимой транспортной реформы обратила внимание депутат Вероника Куликова. Она поинтересовалась долей просчетов и возможностью их избежать.

«Мы прогнозируем недополучить 1 млрд 140 млн рублей по доходам от продажи билетов, это связано с системной ошибкой и пандемией. Будем вместе решать эту проблему», — ответил градоначальник.

Председатель временной транспортной комиссии гордумы Александр Филиппов выразил мнение, что в настоящее время администрация несерьезно относится к поступлению денежных средств от продажи тех же билетов.

«Сейчас самая главная задача — это не допустить подобного развития ситуации в последующих годах. Именно для этого мы создали временную транспортную комиссию, в рамках комитетов мы подробно рассматриваем этот вопрос. Я думаю, что сейчас к каждой копейке, к каждому пассажиру надо относиться очень внимательно, и так же внимательно регистрировать доходную часть», — сказал он.

Напомним, в Перми депутаты в первом чтении приняли бюджет города на ближайшие три года. Для подготовки проекта ко второму чтения будет создана специальная рабочая группа. Поправки к проекту бюджета принимаются до 20 ноября.

В 2021 году бюджет планируется с дефицитом 2,1 млрд рублей. Врио председателя гордумы Перми Дмитрий Малютин отметил, что основные параметра бюджета тщательно проработаны администрацией, экспертами и депутатами, но можно спрогнозировать, что в нынешней ситуации параметры бюджета будут меняться, поэтому балансирование бюджета является сегодня ответственной и сложной задачей.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермь испытывает проблемы с освоением бюджета инвестиций