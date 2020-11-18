Москва, , 10:17 — REGNUM Инвестиции в российские ценные бумаги будут продолжать поступать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявила главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева (Россия). Так она прокомментировала новость о том, что иностранцы привлекли рекордный объем средств на российский фондовый рынок.

«Активность инвесторов сейчас связана с падением рынка. Период кризиса всегда считался удачным моментом для входа и дальнейшего наращивания капитала. Поэтому мы можем предполагать, что инвестиции в российские ценные бумаги будут продолжать поступать, — сказала Кошелева. — При этом важно заметить, что инвестиции в реальный сектор экономики, напротив, значительно сократились. Согласно данным ЦБ, за июль-сентябрь 2020 года иностранные граждане вложили в экономику РФ 3,1 млрд долларов, что в три раза меньше, чем в тот же период годом ранее. Это связано, конечно, с неустойчивостью экономической системы в глазах других стран и с геополитическими сложностями».

Как подчеркнула Кошелева, приток новых инвестиций в экономику дает потенциал к ее дальнейшему развитию.

«Но одних иностранных инвестиций в ценные бумаги недостаточно для ее восстановления. Необходима в первую очередь государственная поддержка, модернизация экономики и ее укрепление», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году курс доллара может упасть на 20%.

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