Москва, , 10:21 — REGNUM Бюджет Москвы в 2020 году, как ожидается, окажется на 10% ниже запланированного показателя. Об этом 18 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С начала года весь мир и наша страна, и наш город противостоят глобальному вызову. Пандемия новой коронавирусной инфекции оказала сильнейшее влияние на все стороны общественной жизни и социальную сферу, экономику, и как следствие, на городской бюджет. План текущего года не будет выполнен более чем на 10%» — сказала Зяббарова.

По её словам, впервые за долгое время произойдет снижение доходов бюджета даже в номинальном выражении.