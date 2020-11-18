Ярославль, , 10:06 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск конкурсного управляющего «Ярославской генерирующей компании» Максима Дёмина и взыскал с регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов 49,9 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Молоток судьи Pixabay.com

Речь идёт о выпадающих доходах теплоснабжающей организации за октябрь и ноябрь 2018 года. Тарифы для населения, которые установил департамент, были ниже экономически обоснованных тарифов, установленных для «Ярославской генерирующей компании». В этом случае разницу компенсирует бюджет.

Между тем договор между «ЯГК» и департаментом на эти два месяца не был заключён. Почему это произошло, в судебном решении не указано. В 2019 году «ЯГК» обратилась в департамент с просьбой компенсировать убытки, но этого сделано не было.

Чиновники в суде заявили, что предлагали «Ярославской генерирующей компании» заключить новый договор на предоставление субсидии и направляли его проект. Но конкурсный управляющий не стал его подписывать. Так или иначе, но спор не был урегулирован и стал предметом судебного разбирательства.

В итоге суд признал правоту «ЯГК» и постановил взыскать с департамента 49,9 млн рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Скорее всего, департамент так и поступит, поскольку в областном бюджете денег на компенсации «ЯГК» ни в этом году, ни в следующем не предусмотрено.

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