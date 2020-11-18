Пермь, , 10:04 — REGNUM В Перми депутаты гордумы при обсуждении проекта бюджета на ближайшую трехлетку обратили внимание на проблему освоения бюджета инвестиций, сообщает пресс-служба городской думы.

«Несмотря на то, что бюджет инвестиций растет, есть проблемы в его реализации. В этом (2020) году городом освоено 6,8 млрд из 11 млрд рублей. Это плохо тем, что жители не получат своевременно обещанные школы, садики», — сказал председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальным имуществом гордумы Сергей Богуславский. По его словам, депутаты усилили свой контроль в этой сфере, по каждому объекту ведется дорожная карта.

Депутат Павел Фадеев считает, что необходимо подготовить предложения по снижению риска неисполнения инвестиционного бюджета в 2021 и последующих годах.

Напомним, бюджет Перми на 2021−2023 годы прошел первое чтение. До 20 ноября принимаются поправки к проекту.

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