Пермь, , 10:03 — REGNUM Пермская гордума в первом чтении приняла бюджет муниципалитета на ближайшую трехлетку (2021−2023 гг.), сообщает пресс-служба гордумы.

Доходы бюджета на 2021 год запланированы в объеме 44,2 млрд рублей, расходы — 46,4 млрд рублей. Дефицит составит 2,1 млрд рублей.

Доходы на 2022 год прогнозируют в объеме 43,9 млрд рублей, на 2023 год — 41,2 млрд рублей, расходы в 2022 году составят 46,1 млрд рублей, в 2023 году — 42,2 млрд рублей. Соответственно дефицит в 2022 году сложится в объеме 2,2 млрд рублей, в 2023 году — 1 млрд рублей.

Представил депутатам проект бюджета глава Перми Дмитрий Самойлов. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию 2020 года, бюджетная политика города сохраняет основные подходы: социальную направленность бюджета, гарантированное исполнение всех взятых на себя обязательств, участие в реализации национальных проектов, а также безусловный приоритет — благоустройство города к 300-летию.

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