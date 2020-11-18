Уфа, , 09:41 — REGNUM Башкирия может стать вторым после Московской области субъектом РФ, в котором будет кольцевая железная дорога. Об этом 18 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совей странице в социальной сети.

По его словам, реализация данного проекта была рассмотрена в Москве на встрече с руководителем РЖД Олегом Белозеровым: сейчас идет работа по определению совместной с РЖД финансовой модели.

Хабиров отметил, что после модернизации ж/д путей на южном обходе Уфы за пределы города будут вынесены транзитные грузовые поезда, которые часто мешают автотранспорту и жителям расположенных рядом с железной дорогой кварталов.

Глава республики отметил, что, кроме этого, появится возможность запустить скоростную кольцевую городскую электричку, которая будет проходить и через международный аэропорт имени Мустая Карима. На ней можно будет быстро и комфортно доехать из Дёмы в Шакшу без автомобильных пробок.

Хабиров добавил, что в 2020 году планируется закончить реконструкцию здания уфимского ж/д вокзала и инженерных сетей. А в следующем году будет завершено удлинение пешеходного тоннеля, ремонт платформ и благоустройство территории.

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