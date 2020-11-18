Кемерово, , 09:29 — REGNUM На угольных разрезах Кузбасса в октябре 2020 года добыто 12,7 млн тонн угля (в октябре 2019 года — 14,3 млн тонн), в шахтах — 6,9 млн тонн (в октябре 2019 года — 8,2 млн тонн). Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

«Коксующихся марок за октябрь 2020 года добыто 5,9 млн тонн, (в октябре 2019 года — 6,9 млн тонн), энергетических марок — 13,7 млн тонн (в октябре 2019 года — 15,6 млн тонн)», — уточнили в министерстве.

Общая переработка на предприятиях угольной отрасли региона составила 16,4 млн тонн (в октябре 2019 года — 16,9 млн тонн). Доля перерабатываемого угля от добычи при этом составила 83,8%.

Кузбасскими предприятиями отгружено железнодорожным транспортом 19,8 млн тонн (на уровне 2019 года). Конечным потребителям поставлено 16,7 млн тонн угля.

Отмечается, что с начала текущего года угольщиками Кузбасса добыто 182,6 млн тонн угля (январь-октябрь 2019 года — 206,2 млн тонн).