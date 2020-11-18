Пермь, , 09:23 — REGNUM В Перми вновь ищут подрядчика на завершение строительства учебного корпуса авиатехникума им. А. Д. Швецова. Начальная (максимальная) цена контракта — 494,391 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Стоит отметить, в сентябре начальная цена этого же лота составляла 478,875 млн рублей. Напомним, проект реализуется в рамках подготовки к 300-летию Перми (его город отметит в 2023 году), строительство необходимо завершить в III квартале 2022 года.

Площадь нового корпуса составит 14,989 тыс. квадратных метров, здание рассчитано на 1 тыс. человек. На сегодняшний день выполнено устройство котлована, фундаментов, подвальной части здания, частичный монтаж колонн первого этажа.

Добавим, что предыдущий подрядчик ООО «ГарантСтрой» обратился в УКС с просьбой расторгнуть договор. В минстрое края тогда подчеркнули, что компания является добросовестным подрядчиком и, осознав, что не хватает ресурсов для исполнения обязательств, проинформировала об этом заказчика.

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