Салехард, , 09:18 — REGNUM На Ямале обустраиваются в 2020 году три зимника — на один меньше, чем ранее. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сокращение ледовых переправ связано с пуском в декабре движения по автодороге Надым — Салехард. Откроются зимники «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале», «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги» и «Коротчаево — Красноселькуп».

Ледовые переправы должны быть обустроены и быть пригодными к эксплуатации к концу ноября, сообщил генеральный директор АО «Ямалавтодор» Дмитрий Павлов. Он призвал ямальцев дождаться открытия официальных автозимников и не рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров.