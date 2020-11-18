Сухум, , 09:13 — REGNUM Абхазия испытывает дефицит электроэнергии, и покрыть его без помощи России не получится. Об этом, как передает агентство «Апсныпресс», 17 ноября сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции.

«Только за январь — февраль и начало марта 2020 года наш долг за переток электроэнергии из России составил до 600 млн рублей. Мы не можем оплатить этот долг. Таких денег у нас нет», — сказал Бжания.

Он добавил, что Ингур-ГЭС, от которой идет 40% электроэнергии Абхазии, а 60% — Грузии, планируется весной 2021 года остановить на несколько месяцев для проведения ремонта. Восполнить нехватку электроэнергии без помощи России не получится. По словам Бжании, президент РФ Владимир Путин пообещал оказать поддержку.

«Я попросил об этой помощи Владимира Владимировича Путина. Он обещал помочь в этом вопросе и дал соответствующие поручения. Стоимость электроэнергии, исходя из потребления, составит более чем 1,5 млрд рублей», — сказал президент Абхазии.

Стоит отметить, что эксперты госкомпании «Черноморэнерго» связывают рост потребления электроэнергии в Абхазии с ростом количества «ферм» по производству криптовалюты в республике. С сентября этот вид деятельности в Абхазии отчасти легализовали, но в стране остается большое число нелегальных «ферм» для майнинга.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Абхазии заинтересовалась деятельностью производителей криптовалют

Читайте развитие сюжета: В Абхазии придется поднять тарифы на электроэнергию – Бжания