Москва, , 08:53 — REGNUM Центральный банк России зафиксировал рекордный с 2018 года объём денежных переводов из РФ в страны СНГ. Об этом 18 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на статистику ЦБ.

Отмечается, что в III квартале 2018 года в стране СНГ из России перевели $2,2 млрд, общий объем переводов из РФ за рубеж в III квартале текущего года составил $2,3 млрд.

«Максимальное увеличение объемов карточных переводов в странах СНГ наблюдается в Казахстане, Белоруссии — на 30%», — отметил начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов.

По словам директора розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгения Шитикова, рост переводов связан с реализацией отложенного спроса после того, как экономическая активность полноценно возобновилась.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Центрального банка России, в 2019 году объём денежных переводов из России составил $7,5 млрд (560 млрд рублей), при этом $6 приходится на страны СНГ.

Отметим, в России в июне 2020 года рынок денежных переводов вернулся к докризисным показателям. Как заявили в пресс-службе группы компаний Qiwi, позитивная динамика отмечается по всем направлениям, включая отправку денежных средств из России в СНГ и страны дальнего зарубежья и обратно, а также переводы внутри России. Так, средний чек по переводам во втором квартале 2020 года составил почти 39,4 тыс. рублей. Это на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Читайте также: Денежные переводы из России в Таджикистан упали почти на 20%