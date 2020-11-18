Москва, , 08:23 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Центробанка России о принудительной ликвидации «ТЭМБР-Банка», который к моменту отзыва лицензии, месяц назад, входил в топ-200 по размеру активов в РФ. Иск удовлетворён полностью, но вердикт пока не изготовлен, передаёт ИА REGNUM.

В карточке на сайте арбитража есть суть вердикта судьи Кипель — «иск удовлетворить полностью». В деле по иску ГУ Банка России по Центральному федеральному округу речь шла о принудительной ликвидации Коммерческого топливно-энергетического межрегионального банка реконструкции и развития. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выступала третьим лицом и будет выполнять функции ликвидатора. По данным АСВ, страховые выплаты бывшим вкладчикам банка уже произведены на 90,14%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, юрлицо, созданное 26 лет назад, было лишено лицензии 2 октября 2020 года. На тот момент размер его активов обеспечивал 186-е место. Филиалы банк имел в нескольких регионах.

Отзывая лицензию, регулятор уточнил, что банк долгое время работал на фоне «корпоративного конфликта». Среди крупных акционеров в открытых данных указаны теперь уже бывший председатель правления Елена Сучилина с долей 18,22% и экс-глава совета директоров Анатолий Копсов, имевший почти 11%.