Оренбург, , 08:10 — REGNUM Казахстан выразил желание получать больше овощей и гречки из Оренбуржья. Тему взаимовыгодного сотрудничества приграничных регионов двух государств в режиме ВКС обсудили аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев и губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сообщает пресс-служба главы Оренбуржья.

«Есть продукция, которую производят в Оренбургской области, но сегодня мы покупаем ее в Подмосковье и Европе. Я думаю, если детально проработать вопрос, можно увеличить поставки необходимых для нас позиций из вашего региона — в частности, гречки и овощей», — сказал Гали Искалиев.

Стоит отметить, Казахстан является важным стратегическим партнером Оренбуржья. За девять месяцев 2020 года объемы торговли Оренбургской области с Казахстаном выросли почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт составил 157 млн долларов США, а импорт — больше 29 млн долларов США. На долю Западно-Казахстанской области приходится около 60% регионального объема взаимной торговли.

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