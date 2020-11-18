Чебоксары, , 08:09 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбакн» продлили приём заявлений и выплату возмещений кредиторам. Кроме того, проводится отбор организации для оценки недвижимого имущества, сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

По делу о банкротстве чувашского банка АСВ продолжается приём заявлений о выплате возмещения по вкладам до 19 мая 2021 года и выплаты такого возмещения до 24 мая 2021 года. Возмещение выплачивается через Россельхозбанк, которое действует от имени АСВ в качестве банка-агента.

Также АСВ сообщает о проведении отбора специализированной организации для оказания услуг по оценке недвижимого имущества «Чувашкредитпромбанка»: по разделам «Оценка бизнеса, нематериальных активов, прав требования, дебиторской задолженности, недвижимого и движимого имущества, а также иных объектов оценки», «Оценка недвижимого и движимого имущества»

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» была отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк был обанкрочен, идёт конкурсное производство. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 1 февраля 2021 года.